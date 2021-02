Alvo de críticas de Bolsonaro, presidente da Petrobras não deve renunciar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, tem dito a interlocutores que não renunciará — como parece ser a intenção do bombardeio contra a política de preços da estatal feito por Jair Bolsonaro.

Amparado nos bons resultados que a Petrobras teve em 2020, e que serão apresentados nos próximos dias, Castello Branco está firme e parece contar com o pleno apoio do Conselho de Administração da empresa, a quem competiria, de fato, uma eventual troca no comando.

Pressionado pelos caminhoneiros, que reagiram ao aumento nos preços dos combustíveis anunciados pela Petrobras nesta quinta-feira, Bolsonaro chegou a dar declarações criticando o dirigente da estatal e disse que “alguma coisa vai acontecer”.

O mercado já começou a reagir: as ações da Petrobras já caíram 4% e o Ibovespa abriu em queda.