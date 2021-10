Alvo de conspirata, Guedes rompe com Ciro Nogueira

Atualizado em 28 out 2021, 17h07 - Publicado em 31 out 2021, 10h10

O clima entre Paulo Guedes e o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, é de franca ruptura.

Guedes é puro ressentimento por saber que, enquanto esteve nos Estados Unidos, há duas semanas, lidando com pautas importantes do governo, Nogueira, no papel de cacique do centrão, atuava para “afogá-lo no cargo”.

Ciro buscou, de fato, substitutos para o lugar de Guedes. Um ministro que acompanhou tudo, no entanto, diz que Guedes deveria direcionar a raiva a outro envolvido: Arthur Lira.

Guedes, na verdade, tem uma longa bancada de opositores em Brasília. Além de Ciro e Lira, o chefe do Senado, Rodrigo Pacheco, não ficaria triste em ver o ministro deixar o cargo. A aliados, Pacheco diz que ele “fala demais e ouve de menos”.