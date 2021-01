‘Alternância de poder não pode ser motivo de rompimento’, alerta Fachin

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, se manifestou nesta quinta-feira favor da democracia e contra a violência observada na invasão do Congresso dos Estados Unidos por apoiadores do presidente Donald Trump, que não aceitam a vitória de Joe Biden.

Fachin é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e afirmou, por meio de nota, que “a alternância de poder não pode ser motivo de rompimento” e que os atos de truculência habitam “um proposital terreno da barbárie”, alertando para as eleições que irão ocorrer no Brasil em 2022.

“Em outubro de 2022 o Brasil irá às urnas nas eleições presidenciais. Eleições periódicas de acordo com as regras estabelecidas na Constituição e uma Justiça Eleitoral combatendo a desinformação são imprescindíveis para a democracia e para o respeito dos direitos das gerações futuras. Quem desestabiliza a renovação do poder ou que falsamente confronte a integridade das eleições deve ser responsabilizado em um processo público e transparente. A democracia não tem lugar para os que dela abusam”, escreveu.

O ministro ainda lembrou que “alarmar-se pelo abismo à frente, defender a autonomia e a integridade da Justiça Eleitoral e responsabilizar os que atentam contra a ordem constitucional são imperativos para a defesa das democracias”.