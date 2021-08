Aliados reclamam que Flávio Bolsonaro desistiu de articulação no Rio

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) foi peça-chave na campanha eleitoral que levou a ideologia bolsonarista ao poder em 2018.

Naquela época, no Rio, Flávio foi bem sucedido em articular os interesses locais em torno da campanha de seu pai à presidência, em catapultar à vitória o candidato ao governo do Estado Wilson Witzel e em formar a maior bancada do PSL na assembleia estadual.

Atualmente, com a proximidade das eleições de 2022 e o interesse de seu pai em se reeleger, era de se esperar que Flávio voltasse o foco para as articulações, fundamentais na campanha de três anos atrás.

Nos bastidores da política do Rio, contudo, a figura de Flávio está em baixa. Considerado o cérebro da disputa passada, ele parece que abriu mão do prestígio.

Em conversa recente com um amigo pessoal em Angra dos Reis, o senador confidenciou que não se envolve mais na política local porque tem ocupado seu tempo ajudando a apagar incêndios do pai no Palácio do Planalto e desviando de aborrecimentos na Justiça no caso das rachadinhas.