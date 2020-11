Aliados de Bolsonaro já comemoram o ‘café frio’ de Maia na Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Constatação de um líder do governo no Parlamento: o café de Rodrigo Maia na Presidência da Câmara — que já não é dos melhores, diga-se — anda mais do que frio.

A menos de dois meses do fim do domínio de Maia sobre a pauta da Câmara — isso se o Congresso decidir manter o recesso em janeiro –, o Planalto comemora o “isolamento” do deputado.

Maia já andou reclamando da manobra governista para isolá-lo, mas não pretende entregar os pontos. Dois caminhos hoje estão desenhados.

O deputado, que ficará sem poder fora da presidência da Câmara pode aderir ao governo, virando ministro ou pode embarcar de vez na campanha de João Doria pela cadeira de Bolsonaro.