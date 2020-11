Aliado de Bolsonaro dispara contra Mourão: ‘muitas traições’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Marco Feliciano voltou a abrir sua caixa de ferramentas contra Hamilton Mourão. Eles já protagonizaram alguns embates públicos.

Hoje, Feliciano, que sonha em ser vice do capitão em 2022, foi ao Twitter para dizer que estava certo quando pediu o impeachment do desafeto e o chamou de traidor.

Escreveu o deputado, aliado de Mourão: “O general Mourão nos envergonha! Conspirador desde o 1º dia de governo, tenta minar autoridade do presidente Jair Bolsonaro fazendo declarações à imprensa desdizendo o presidente. Oportunista, sempre que vê o presidente com o flanco aberto, ataca sem piedade […] Quando protocolei o pedido de impeachment do general Mourão, poucos entenderam. Passados dois anos e muitas traições depois, vejo o quão certo eu estava”.