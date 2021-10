Alexandre de Moraes manda Roberto Jefferson de volta para a cadeia

Atualizado em 13 out 2021, 20h50 - Publicado em 13 out 2021, 20h45

O ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, deverá voltar para o presídio de Bangu 8, no Rio, assim que receber alta do hospital de alto padrão em que está internado na zona oeste da capital fluminense. Essa foi a determinação expressa em decisão proferida nesta quarta pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, apelidado por Jefferson como “Xandão”.

O cacique petebista foi preso no inquérito que corre no STF sobre milícias digitais depois de postar diversos vídeos em que aparece armado e faz ameaças ao Supremo e à democracia. Em setembro, ele deixou a cadeia de tornozeleira para ser submetido a um cateterismo no hospital Samaritano. Jefferson tem usado o tempo internado para divulgar cartas à imprensa. Em uma delas, comparou Xandão a um “saco de excremento”.

Com a possibilidade de alta de Jefferson, a defesa pediu o relaxamento da prisão preventiva para domiciliar, o que foi negado por Moraes. “Comprovada a efetiva alta hospitalar, determino o imediato retorno de Roberto Jefferson Monteiro Francisco à unidade prisional em que se encontrava custodiado, devendo o Hospital Samaritano Barra enviar a documentação pertinente imediatamente a esta corte”, escreveu Moraes.