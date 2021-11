Alexandre de Moraes afasta Roberto Jefferson do comando do PTB

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou nesta quarta-feira o afastamento de Roberto Jefferson da presidência do PTB por 180 dias. O cacique da legenda está preso preventivamente desde agosto por ordem do próprio Moraes no inquérito que apura milícias digitais criadas para impulsionar mensagens golpistas e ameaças à democracia brasileira.

A decisão de Moraes atende a pedido de integrantes do PTB que acusam Jefferson de usar a estrutura partidária em benefício próprio. Segundo nota do STF, Jefferson teria usado seu perfil pessoal e o perfil oficial do PTB nas redes sociais para propagar “declarações criminosas”. Haveria, segundo Moraes, “elementos que apontam para a utilização ilegal de recursos do fundo partidário”.