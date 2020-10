Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 14 out 2020, 13h53 - Publicado em 14 out 2020, 13h33

A JBS acaba de assinar um acordo com a SEC (U.S Securities and Exchange Comission) relacionado à conduta por violações das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos.

O acordo estabelece que a JBS pague à SEC uma multa no valor de 26 milhões de dólares.