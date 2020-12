Alcolumbre ministro? Aliados aconselham senador a não aceitar cargo

Davi Alcolumbre foi aconselhado por pessoas próximas a não aceitar um eventual convite para virar ministro de Jair Bolsonaro. Na avaliação de aliados, o senador pagou um preço alto por se afastar do Amapá durante seus dois anos no comando do Senado e precisará agora estar mais presente no estado, se quiser pavimentar sua reeleição em 2022.

Davi não conversou com Bolsonaro sobre o assunto, costuma sorrir quando chamado de “ministro” por colegas, mas ainda não decidiu o que fazer, se de fato o convite vier.