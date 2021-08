Alcolumbre marca sabatina de Aras para terça; Mendonça segue sem data

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Indicado por Jair Bolsonaro, no dia 21 de julho, para um novo mandato à frente do Ministério Público Federal, o procurador-geral da República, Augusto Aras, passará pela sabatina na CCJ do Senado na próxima terça-feira. A data foi marcada nesta quinta pelo presidente da comissão, Davi Alcolumbre.

Apesar de ter tido a indicação oficializada oito dias antes da de Aras, o ex-ministro André Mendonça — escolhido por Bolsonaro para uma vaga no STF — segue sem saber quando passará pelo crivo dos integrantes da CCJ.