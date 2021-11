Alcolumbre mantém cúpula do Senado no escuro sobre Mendonça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Até há pouco, por volta de 14h, Davi Alcolumbre seguia com sua postura de deixar a cúpula do Senado no escuro sobre a realização da sabatina de André Mendonça na próxima semana, que será de esforço concentrado na Casa.

Como chefe da CCJ, Alcolumbre poderia ter a deferência de avisar ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, sobre a decisão de pautar ou não a indicação do escolhido de Jair Bolsonaro ao STF.

Como continua fazendo o que quer na Casa, Alcolumbre segue fechado, em silêncio, sobre o que fará. Pacheco, nas palavras de interlocutores da Casa, “segue na torcida” para que o senador do Amapá cumpra sua promessa de encerrar a novela na próxima semana.