Alcolumbre: invasão ao Congresso dos Estados Unidos é inaceitável

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), chamou de “inaceitáveis” as cenas de invasões ao Congresso dos Estados Unidos na tarde desta quarta-feira.

“As imagens da invasão aoCongresso americano, em uma tentativa clara de insurreição e de desprezo ao resultado das eleições por parte de um grupo, são inaceitáveis em qualquer democracia e merecem o repúdio e a desaprovação de todos os líderes com espírito público e responsabilidade”, disse o senador, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro.

Manifestantes pró-Trump, que questionam sem provas a vitória do democrata Joe Biden, entraram no Capitólio, depredaram o prédio histórico e conseguiram impedir a continuidade da sessão que certificaria a vitória do presidente eleito em novembro.

Alcolumbre ainda afirmou que o Senado brasileiro “acompanha atentamente” o desenrolar dos acontecimentos, “enviando aos congressistas e ao povo americano nossa solidariedade e nosso apoio”.

“Defendo, como sempre defendi, que a democracia deve ser respeitada e que a vontade da maioria deve prevalece”, disse.