Alcolumbre diz que CCJ vota PEC dos Precatórios nesta terça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) anunciou que a Comissão de Constituição e Justiça vota ainda nesta terça-feira a PEC dos Precatórios.

O presidente do colegiado anunciou que vai manter o compromisso de colocar o texto em votação após ter suspendido a reunião, de forma temporária — senadores pediram vistas para analisar o relatório de Fernando Bezerra (MDB-PE).

Também nesta terça, os senadores Oriovisto Guimarães, Alessandro Vieira e José Aníbal anunciaram que vão apresentar voto em separado para a PEC na CCJ.

Vieira já apresentou o voto e o projeto alternativo apresentado cria a renda básica com orçamento extrateto permanente a partir de 2023 até 2026. Além disso, abre crédito de 7 bilhões de reais para gastos com vacinas e mantém o pagamento dos precatórios — mas muda datas para inclusão no orçamento.