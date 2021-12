Alckmin fala, mas mantém mistério sobre aliança com Lula

Um dia após oficializar a saída do PSDB, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin participou de um evento no litoral do estado e evitou falar sobre a cogitada aliança com Lula em 2022.

O ex-tucano, que esteve no 6º Congresso do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos — entidade ligada à Força Sindical –, falou que o momento é de se “ouvir muito” para poder dar um “segundo passo”.

Bem, se o primeiro passo foi a desfiliação, os próximos capítulos deverão envolver a escolha de um partido — por enquanto, Alckmin não quer bater o martelo, mas já foi cortejado por siglas como o PSB de Márcio França, o PSD de Gilberto Kassab e o Solidariedade de Paulinho da Força.

Durante os breves momentos em que falou de política durante o evento com sindicalistas, o ex-governador — que estava lá para falar de saúde mental na pandemia — disse que a prioridade do país deve ser a pacificação.

“O primeiro passo para isso é retomar o diálogo, para poder enfrentar o grande desafio que é a retomada do crescimento, as pessoas terem emprego, renda, poder viver dignamente”, disse.