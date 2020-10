Alavancado pela pandemia, e-commerce gera sonhos de faturamento no varejo

Atualizado em 14 out 2020, 13h22 - Publicado em 14 out 2020, 17h32

O próximo 27 de novembro promete ser como nenhum outro para o varejo. A Black Friday trará uma janela de oportunidade única para os vendedores turbinarem os resultados de suas operações em um ano cheio de desafios.

É o que mostra um levantamento da TransUnion, companhia de soluções de informação e insights de dados. De acordo com a pesquisa, o comércio online no Brasil deu um salto de quase 40% nas buscas de informações para confirmação cadastral no período de janeiro a agosto de 2020.

Em julho, o mês mais movimentado para o e-commerce até agora, o crescimento chegou a 150% sobre julho do ano passado. Os dados fazem parte de um levantamento da companhia e mostram o impacto da pandemia no comportamento do consumidor no país.

“Se o aumento de 150% nas consultas verificado em julho de 2020 sobre julho de 2019 se mantiver, teremos o maior fim de ano do e-commerce de todos os tempos, pelo menos em número de transações”, avalia Geovane Ferrarini Zanetti, da TransUnion.