Alargamento da praia em Balneário Camboriú eleva preços dos imóveis

Menos de um mês depois do término das obras de alargamento da faixa de areia da Praia Central de Balneário Camboriú (SC), que passou de 25 para 70 metros de extensão, o mercado imobiliário da cidade já sente os reflexos da valorização. No trecho frente mar e quadra mar, o acréscimo do valor dos imóveis é de 30%, segundo levantamento da Sort Investimentos, empresa especializada em investimentos imobiliários.

Entre fevereiro e março deste ano era possível encontrar empreendimentos de alto padrão finalizados na orla com cerca de 350 m² de área privativa à venda por 29.000 reais o metro quadrado. Já no mês de novembro, o valor do metro quadrado pode chegar a 52.000 reais.

Já no caso dos lançamentos de luxo com obras em andamento na orla da praia ou em ruas próximas, especialmente na Barra Sul, o valor do metro quadrado custava, em média, 36.500 reais no início do ano, para apartamentos com mais de 230m² de área privativa. Atualmente, esses imóveis, alguns deles com entrega apenas para 2025, custam até 45.000 reais o metro quadrado.

“Naturalmente, costuma haver uma valorização de imóveis na planta até a entrega das chaves. Mas, com a alta procura e poucas ofertas por conta da falta de terrenos frente mar ou em ruas próximas, o preço do metro quadrado desses imóveis que são lançamentos e devem ser entregues nos próximos anos deve aumentar ainda mais”, avalia Renato Monteiro, fundador da Sort Investimentos e especialista do setor.