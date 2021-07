Ala do PP já trabalha contra eventual filiação de Bolsonaro ao partido

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A chegada da Ciro Nogueira ao Palácio do Planalto coloca em alerta uma ala do PP que não deseja a filiação de Jair Bolsonaro no partido presidido pelo futuro ministro da Casa Civil.

O deputado federal Aguinaldo Ribeiro, por exemplo, trabalha contra.

Bolsonaro já reconheceu que a chegada de Nogueira ao comando da Casa Civil favorece uma possível filiação dele ao partido.