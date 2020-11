Ala do governo tenta afastar Bolsonaro do fisiologismo do centrão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma ala importante de ministros de Jair Bolsonaro está empenhada em tentar convencer o presidente a retomar bandeiras importantes do programa vitorioso nas urnas em 2018.

Desvinculada do Centrão, mas com apoios importantes no Congresso, essa ala deseja retomar discussões como o combate ao toma lá dá cá e o fisiologismo político da turma que atualmente aconselha Bolsonaro.

A leitura é de que é possível manter protagonismo no Congresso e nas votações sem pagar o preço caro exigido pelos caciques da turma de Ciro Nogueira.