Airbnb promove novas experiências para celebrar o Carnaval

Com os desfiles e festas de rua cancelados em função da pandemia, o Airbnb resolveu apoiar aqueles que dependem do principal evento cultural do país como fonte de renda e levar a folia a qualquer lugar, de maneira segura, longe de aglomerações.

Uma parceria com a comunidade do Carnaval do Rio de Janeiro inclui uma oferta ampliada de experiências online, que podem ser feitas sem sair de casa durante todo o mês de fevereiro, disponível em uma página especial em destaque na plataforma a partir de hoje.

Foliões poderão, por exemplo, conhecer o barracão da Acadêmicos do Grande Rio, escola vice-campeã carioca em 2020, ver os bastidores da preparação dos desfiles e aprender a tocar percussão improvisando um instrumento. A plataforma oferece ainda aulas de dança, capoeira, percussão, dicas de maquiagem e imersão na cultura afro-brasileira.

“Temos um papel importante na democratização dos ganhos da atividade turística, além de promover a valorização da cultura local, e esse aspecto ganha ainda mais relevância na situação que enfrentamos”, afirma Flávia Matos, diretora de relações institucionais e governamentais do Airbnb para a América Latina.