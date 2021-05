AGU volta atrás e libera Lava-Jato a doar quadros de doleiro a museu

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Radar publicou recentemente que a Justiça Federal do Rio mantinha parado há quase um ano o processo de doação de obras de arte — 12 quadros de Di Cavalcanti — do doleiro Dario Messer ao Museu Nacional de Belas Artes.

Informações de investigadores da Lava-Jato, que tocavam questão, davam conta de que o governo de Jair Bolsonaro havia se manifestado contra a doação ao museu porque pretendia fazer caixa com as obras, avaliadas em 10 milhões de reais.

No fim de abril, porém, a AGU reconsiderou sua primeira manifestação, na qual defendeu a alienação dos quadros, e passou a concordar com a doação das obras ao museu. A medida da AGU deve acelerar o desfecho do processo.