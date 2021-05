AGU apresenta HC no Supremo para que Pazuello se cale na CPI

A AGU vai ingressar a qualquer momento no STF com um pedido de habeas corpus para que o general Eduardo Pazuello, um dos ex-ministros da Saúde do governo Jair Bolsonaro, possa ficar em silêncio diante de alguns questionamentos no seu depoimento à CPI da Pandemia no Senado.

Convocado a falar na comissão na semana passada, ele pediu adiamento alegando que entrou em contato com dois servidores do Executivo que contraíram a Covid-19. O depoimento foi remarcado para a próxima quarta-feira, dia 19.

Como testemunha, ele tem que assumir o compromisso de falar a verdade à CPI, sob pena de prisão — o que o general da ativa do Exército mais teme.