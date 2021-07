Agora é o PSB que tenta tirar R$ 2 bilhões dos Calheiros em Alagoas

Mais um partido entrou com ação no STF para impedir que o governo de Alagoas, comandado por Renan Filho (MDB), fique com um cheque de 2 bilhões de reais pagos pela empresa BRK Ambiental referente à outorga dos serviços de água e esgoto da região metropolitana de Maceió a partir de julho por um período de 35 anos.

O argumento é que, como a outorga autoriza prestação de serviço em 13 municípios de Alagoas, os recursos teriam que ser destinados às cidades e não apenas ao governo do estado.

O primeiro partido a questionar no Supremo foi o PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira, cujo pai, Benedito Lira, é prefeito de Barra de São Miguel, uma das cidades que terá serviços da concessionária.

Agora foi a vez do PSB, do prefeito de Maceió, JHC, que entrou com ação no Supremo pedindo que o governo do estado transfira parte dos recursos pagos pela empresa em uma conta que não possa ser movimentada, justamente para evitar que os recursos sejam gastos antes do fim da disputa judicial. A ação do PSB foi distribuída para o ministro Edson Fachin.