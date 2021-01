Afastado do governo, Witzel faz live para ‘conversar sobre o estado’

Em contagem regressiva para o fim do prazo de afastamento do governo do Rio determinado pelo STJ, Wilson Witzel tem aproveitado o tempo livre para não cair no esquecimento.

Witzel fará uma live nesta terça-feira para “conversar sobre o estado”. É o segundo debate virtual organizado pelo ex-juiz, que também é alvo de um processo de impeachment.

O afastamento de 180 dias determinado pelo ministro Benedito Gonçalves vence em fevereiro.