Aécio Neves quer vistos temporários para afegãos entrarem no Brasil

O deputado Aécio Neves (PSDB-MG), presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, enviou nesta terça-feira ofício ao Ministério da Justiça em que pede que o Brasil emita vistos temporários e acolha cidadãos do Afeganistão, em especial mulheres e crianças, que estejam em fuga do Talibã.

O deputado lembrou que uma lei de 2017 já prevê emissão de vistos temporários de acolhida humanitária e que situações semelhantes já ocorreram no país em relação à guerra civil na Síria e ao terremoto do Haiti.

Como não há representação brasileira no Afeganistão, Aécio sugere que os vistos sejam processados pelas embaixadas do Brasil em Islamabad, no Paquistão, e em Teerã, no Irã, que são países para os quais há grande fluxo de refugiados afegãos.

“Não podemos nos omitir, como Nação, diante das cenas de desespero da população afegã que estão chocando o mundo e podem significar, lamentavelmente, o prenúncio de grandes e novas violências contra a população civil”, diz Aécio.