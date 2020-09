Advogados de Lula integravam ‘núcleo duro’ de desvios no Sistema S do Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na longa denúncia apresentada ao juiz Marcelo Bretas, os investigadores da Lava-Jato afirmam que uma série de advogados de grandes bancas do país formaram uma “organização criminosa” para “desviar em benefício próprio e de terceiros valores milionários, inicialmente em prejuízo dos cofres da Fecomércio do Rio”.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Os investigadores citam os advogados de Lula, Cristiano Zanin e Roberto Teixeira como integrantes do “núcleo duro da organização criminosa comandada por Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio.

“Atuavam no “núcleo duro” dessa orcrim ORLANDO DINIZ, MARCELO ALMEIDA, ROBERTO TEIXEIRA, CRISTIANO ZANIN, FERNANDO HARGREAVES, VLADIMIR SPÍNDOLA, EDUARDO MARTINS, ANA TERESA BASÍLIO, JOSÉ ROBERTO SAMPAIO, ADRIANA ANCELMO e SÉRGIO CABRAL FILHO, além de outros que estão sendo investigados, sendo já comprovado que essas pessoas promoveram o desvio de pelo menos R$ 151.000.000,00 (cento e cinquenta e um milhões de reais), a maior parte referente aos valores mensalmente repassados pela Receita Federal aos cofres do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e do Serviço Social do Comércio (SESC)”, diz a denúncia.