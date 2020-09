Advogados comemoram ação da Lava-Jato contra ‘bancas da Fecomércio’

A OAB protestou, as bancas investigadas agora com advogados réus na Lava-Jato também esbravejaram, mas há na advocacia quem tenha lavado a alma com a operação desta semana sobre escritórios envolvidos com Orlando Diniz, o ex-presidente da Fecomércio do Rio.

Os advogados que litigaram na guerra do Sistema S contra a turma de Diniz nos tribunais — perderam seguidos embates com decisões estranhas ou mesmo inexplicáveis — agora comemora.

Segundo a Lava-Jato, a quadrilha era liderada por Diniz e assessorada, no “núcleo duro”, por dezenas de advogados, incluindo Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, defensores de Lula.

Para serviços no STJ, por exemplo, a Lava-Jato afirma que quem tocava a agenda de “tráfico de influência e exploração de prestígio” era Eduardo Martins, filho do presidente do STJ, Humberto Martins.