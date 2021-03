Dobra adesão de prefeituras a consórcio de vacinas – confira lista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A lista de municípios que manifestaram interesse em aderir ao consórcio público para compra de vacinas aumentou. Nas últimas 24 horas, a Frente Nacional de Prefeitos registrou 377 adesões. Ontem, eram 272. Assim, o número total de cidades chega a 649. O prazo para adesão é sexta-feira.

Confira aqui os municípios que já aderiram.

Até o momento, ao menos 19 capitais sinalizaram interesse no consórcio que traria mais segurança jurídica e ganho de escala para negociar preços e prazos das vacinas contra a Covid-19. São elas: Rio Branco (AC), Manaus (AM), Salvador (BA), Fortaleza (CE), São Luís (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Belém (PA), João Pessoa (PB), Recife (PE), Teresina (PI), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Florianópolis (SC), Aracajú (SE) e Palmas (TO).