Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Aliados do Planalto sonham com uma operação da PF contra Calheiros e senadores do MDB a partir de delações fechadas pela PGR.

Antes de Augusto Aras ser reconduzido e aprovado em sabatina no Senado, nada feito.