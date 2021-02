Acre vira dor de cabeça para Pazuello e secretário estadual de Saúde

Essa grave crise de calamidade pública que se abateu sobre o Acre deve colocar ainda mais pressão no secretário de Saúde de lá, Alysson Bestene.

Gente importante tem atuado num pente-fino sobre a gestão de Saúde no estado e a coisa não deve terminar bem para Bestene.

O estado enfrenta um surto de dengue e coronavírus, com falta de leitos de UTI. O caos no Acre pode cair ainda na conta do ministro Eduardo Pazuello, que já é investigado por falhas na atuação da pasta no Amazonas.

A cheia nos rios da região também afeta mais de 120.000 pessoas, deixando milhares de famílias desabrigadas e desalojadas.