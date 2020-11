ACM Neto imbica o barco para 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

ACM Neto está avisando a aliados que vai rodar a Bahia em 2021, assim que deixar a prefeitura de Salvador, em janeiro. Com isso, indica que pretende disputar o governo do estado, o caminho mais natural, em 2022.

O plano convence apenas em parte.

O grupo político de Neto aposta que, embora de fato ele vá focar na disputa local, aproveitará que tem a presidência do DEM para viajar pelo Brasil e se manter vivo no cenário nacional, sonhando com a possibilidade de concorrer à presidência da República.