Há tempos o aborto não era tão discutido quanto foi nos últimos dias

A comoção nacional gerada pela barbárie com a menina de 10 anos que engravidou do tio estuprador — e os fanáticos que foram ao hospital onde estava a menina — recolocou o aborto na pauta do país. Nas redes, o interesse por “aborto” chegou a seu nível mais alto dos últimos dois anos, segundo dados do Google Trends.

A última vez em que os brasileiros buscaram mais pelo termo do que agora foi em agosto de 2018, quando o STF debatia a descriminalização do procedimento no país. As consultas pelo assunto tiveram aumento de 120% na comparação com o mês passado.