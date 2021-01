Abandonada, via do governo federal no Rio terá ajuda da iniciativa privada

O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro (PSC), e o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT), se reúnem nesta quinta-feira na Firjan para o lançamento do plano “Arco Metropolitano Seguro”.

A iniciava visa a reunir esforços do setor público e privado do estado para ajudar na segurança da via, hoje sob responsabilidade do Governo Federal. O Arco é considerado a espinha dorsal para o desenvolvimento econômico do Rio, mas sofre com a falta de segurança.

A reunião será conduzida pelo vice-presidente da entidade, Carlos Erane Aguiar, que calcula em 150 o número de empresas dispostas a colaborar para a segurança da via. Uma das primeiras iniciativas deverá ser retirar os mais de 300 postes de luz solar que já foram derrubados nos últimos anos e que forma ali um verdadeiro cenário de velho oeste.