A volta de José Rainha e o fantasma das invasões no Pontal do Paranapanema

Atualizado em 1 out 2021, 09h29 - Publicado em 1 out 2021, 11h16

A Justiça de São Paulo começou a receber uma onda de ações de fazendeiros atormentados por ameaças de retorno das invasões de terra no Pontal do Paranapanema.

Os pedidos ao Judiciário citam um conhecido nome nessa área: José Rainha, ex-líder do MST que há tempos tenta, mas não consegue parar num pedaço de terra para trabalhar sossegado.

As ações citam ainda a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade e outras cinco pessoas. “Em meados de julho de 2021, o autor teve conhecimento sobre o movimento Frente Nacional de Luta Campo e Cidade na região de Rosana (SP), liderado pelo requerido José Rainha, por intermédio de áudio veiculado por carro de som na cidade de Rosana e de mensagens de grupos de ‘WhatsApp’, no qual a população estava sendo convocada para participar de invasões em propriedades rurais, dentre elas a propriedade do autor”, sustenta um produtor de soja da região.