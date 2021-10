O retorno das invasões de terra pelo MST

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 28 out 2021, 13h10 - Publicado em 28 out 2021, 17h29

Na noite do último sábado, o MST ocupou uma fazenda no município de Ruy Barbosa, na Bahia. A propriedade, segundo o movimento, possui mais de 600 hectares de terras improdutivas. As famílias Sem Terra já montaram barracos na área.

“Mais de 40 famílias da Brigada Zacarias, acamparam na fazenda que vinha há vários anos sem cumprir a função social da terra, sem produzir alimentos e se encontrava abandonada. Com gritos de ordem ‘ocupar, resistir e produzir’, alegria e muita música, as famílias se mantém resistindo na ação do Movimento Sem Terra”, diz o MST.