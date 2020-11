A volta às origens do Pastor Everaldo, preso em Bangu

Presidenciável em 2014, Pastor Everaldo foi preso em agosto por suspeita de corrupção em contratos do governo de Wilson Witzel. Em Bangu, aproveitou o tempo livre para refletir e voltar ao ofício de origem: Pastor Everaldo agora prega ao rebanho de detentos.

Além do sermão atrás das grades, Everaldo colocou os pecados no papel e tenta uma vaga no purgatório dos delatores para deixar Bangu. Além de enterrar Witzel e outros parceiros de esquema, Everaldo vai escancarar a roubalheira na Cedae, a estatal de saneamento do Rio — que vive um impasse sobre sua possível privatização.

As investigações no Rio devem ganhar capítulos tormentosos com o fim da eleições municipais. Além de Everaldo, há outros delatores em ponto de bala.