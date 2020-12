A visão de Luiza Trajano sobre o papel da mulher nas empresas

O webinar Liderança Feminina Em Pauta recebe hoje Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. Ela defenderá a importância da diversidade para alcançar o equilíbrio de gênero no ambiente corporativo no evento gratuito e que tem como tema “Mulheres de Sucesso: Como todas as formas de diversidade agregam valor ao negócio”.

A transmissão será pelo canal do YouTube do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), organizador do evento. Eduarda Pina, da Total, e Silvia Gai, da Baker Hughes, serão as moderadoras.