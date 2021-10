A vice dos sonhos de Rodrigo Pacheco está no Senado

Atualizado em 8 out 2021, 17h23 - Publicado em 10 out 2021, 10h11

O olho de Rodrigo Pacheco brilha toda vez que fala das qualidades da colega de Senado Simone Tebet. Ele adoraria ter Simone, e o MDB, na vice em 2022.

Recentemente, o Radar mostrou que o presidente do Senado idealiza um plano de governo de pacificação e calmaria institucional para ser apresentado ao país na campanha presidencial. A ideia é unir estabilidade política, diplomacia forte e atração de investimentos para gerar emprego e renda.

Com perfil político semelhante ao do senador, Tebet poderia agregar nessas frentes.

Paulo Hartung e Armínio Fraga são conselheiros de Pacheco nessa caminhada. Ele deve bater o martelo sobre a candidatura entre dezembro e janeiro — juntamente com Gilberto Kassab, do PSD –, no recesso do Legislativo.