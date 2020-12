A velha política do clã Bolsonaro em Angra dos Reis

O clã Bolsonaro saiu eleito das urnas de 2018 com um discurso em defesa da nova política, mas o que se viu no fim de semana, em Angra dos Reis, foi o antiquado apadrinhamento eleitoral de coronelato político.

Flávio Bolsonaro lançou, em uma agenda federal, a candidatura de Wal do Açaí à Câmara de Vereadores de Angra dos Reis, o balneário onde a primeira-família tem casa de veraneio.

ASSINE VEJA Clique e Assine

As credenciais de Wal para entrar na vida pública com o codinome “Wal do Bolsonaro” são conhecidas. Ela é suspeita de ser funcionária fantasma do gabinete de Jair Bolsonaro nos tempos de deputado enquanto o marido trabalhava para ele como caseiro.

O caso foi revelado pela Folha em 2018. Walderice Santos da Conceição, 49, figurava desde 2003 como um dos 14 funcionários do gabinete parlamentar de Bolsonaro, em Brasília, recebendo salário bruto de 1.351,46 reais. Segundo o jornal, o marido de Wal, Edenilson, prestava serviços de caseiro para Bolsonaro.

Como se sabe, a prática de tratar a política como uma capitania hereditária, colocando “os seus”, é das mais comuns nos estados comandados pelas antigas oligarquias reinantes Brasil afora. E que começaram a perder força graças ao discurso da “nova política”.

Receba as novidades e principais acontecimentos, bastidores e análises do cenário político brasileiro. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Nada se assemelha mais a um “Saquarema” do que um “Luzia” no poder.