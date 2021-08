A tranquila situação de André Mendonça no Senado

Desde que se reuniu com Rodrigo Pacheco na residência do Senado, numa noite de segunda-feira, André Mendonça vem avançando na busca de apoios de senadores para ser aprovado como novo ministro do STF.

Ao contrário do que os adversários espalham, o ex-AGU tem conseguido avançar nas conversas com senadores graças ao seu perfil atencioso com os parlamentares.

Quem entende de sabatina na Casa, lembra que senador não vota contra candidato do STF por qualquer coisa. Pode até existir resistência localizada em alguns gabinetes, mas os parlamentares, nesse tipo de situação, querem apenas obter do sabatinado a garantia de que serão lembrados quando este estiver com a toga no poderoso e restrito universo do Supremo.

“Senador, como toda autoridade em Brasília, quer acesso. Quer poder ligar a um ministro e ser atendido, marcar audiência para alguma autoridade do estado ou empresário, essas coisas”, diz um interlocutor do meio jurídico entendido em sabatinas.