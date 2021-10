A tensa relação de Paulo Guedes e Rodrigo Pacheco

Atualizado em 1 out 2021, 10h36 - Publicado em 3 out 2021, 10h02

É um exemplo de como anda distante a relação de Paulo Guedes com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na segunda, o ministro da Economia foi questionado sobre o risco de a proposta de reforma do Imposto de Renda travar no Senado.

Sem piscar nem pensar em telefonar antes ao chefe do Congresso, o ministro sugeriu que o atraso na pauta do IR deixaria Pacheco em péssima luz com o eleitorado popular.

Com outras palavras, claro, Guedes afirmou que o senador demonstraria ao país que “não está preocupado” com o novo Bolsa Família, caso não corra com a reforma do IR.

Aliados do governo viram na fala um ato de imprudência do ministro. Afinal, Pacheco defende a política social como prioridade do Congresso, já que o socorro aos mais pobres será a pauta principal do país em 2022.

Em vez de criticar pela imprensa, Guedes poderia atuar nos bastidores para melhorar o ambiente no Senado, avaliam aliados do governo. A coisa, no entanto, é mais complicada.

Guedes fala mal de Pacheco dia sim, outro também. “Lembra as brigas com o Rodrigo Maia”, diz um auxiliar do ministro.

Pacheco, por sua vez, não fala mal publicamente de Guedes, mas a aliados admite que o ministro fala demais.