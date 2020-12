A tecnologia da China comprada pelo Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Veja como o discurso contra a China, tão presente na ala radical do bolsonarismo, não chega ao dia a dia do departamento de compras do governo.

Recentemente, a Nuctech do Brasil, braço local de uma companhia chinesa de tecnologia, fechou contratos milionários com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência para fornecer equipamentos de raio-X tanto ao Planalto quanto à Agência Brasileira de Inteligência.

A companhia chinesa, segundo dados do governo, tem uma longa e milionária lista de negócios fechados com governos brasileiros desde os tempos de Dilma Rousseff. São mais de 30 milhões de reais em contratos.