A tabelinha de Luciano Huck e Ciro Gomes nas redes

Cotados como possíveis candidatos à presidência da República em 2022, Luciano Huck e Ciro Gomes protagonizaram uma dobradinha contra Jair Bolsonaro nesta terça-feira.

O apresentador aproveitou a crítica do pedetista às declarações do presidente — “o Brasil está quebrado” — para apresentar suas ideias sobre economia nas redes sociais.

Em resposta ao post em que Ciro deu sugestões a Bolsonaro sobre o “que fazer para recuperar a economia do país”, Huck elogiou a iniciativa do ex-ministro e disse concordar com as ideias.

“Boa, Ciro. Concordo contigo. Sou a favor de uma maior tributação sobre herança. Tb defendo um imposto tipo IPVA sobre aeronaves e barcos. Seria o primeiro a pagar. É o justo. Mas creio que dá pra fazer tudo isso de forma construtiva. Resgatando a serenidade e a confiança no país”, escreveu.

A turma das redes sociais não esperou muito tempo: “Começou a frente ampla”, escreveu um usuário na postagem de Huck.