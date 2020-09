A semana decisiva para as investigações de “rachadinha” contra Flávio

A semana começará animada para Flávio Bolsonaro — e pode ser decisiva também. Nesta terça-feira, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça deve julgar o pedido do senador para interromper as investigações do Ministério Público do Rio no caso que apura o suposto esquema das “rachadinhas”.

O caso será levado à sessão pelo ministro Felix Fischer, relator das ações apresentadas pela defesa de Flávio que já negou o pedido em duas outras ocasiões.

O filho do presidente é investigado por suspeita de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.