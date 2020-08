A segurança de Bolsonaro volta a gerar preocupação entre aliados

A preocupação da segurança presidencial com os seguidos passeios e o “espírito livre” de Jair Bolsonaro em Brasília aumentou.

Ninguém no GSI — ou mesmo amigos de Bolsonaro no Planalto — explica se algo novo ocorreu, mas o clima anda mais tenso no núcleo bolsonarista com a exposição do presidente em agendas públicas.

“O risco de uma nova facada nunca deixou de existir”, diz um interlocutor do presidente.