A ‘sala de guerra’ para processar 14.000 compras por segundo no Natal

A Cielo montou uma “sala de guerra” para garantir que as vendas de seus quase 1,5 milhão de clientes transcorram sem problemas durante o Natal. A companhia escalou 50 especialistas de diferentes áreas que se revezam 24 horas por dia para monitorar as transações. Com os recentes investimentos em tecnologia, a companhia consegue processar até 14.000 transações por segundo.