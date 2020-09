A resposta de Sergio Moro aos ataques de Lula

Acostumado aos ataques e grosserias de Lula, Sergio Moro responderá com silêncio e indiferença o barulho provocado pelo petista nesta terça, como mostrou o Radar.

Moro condenou Lula por corrupção no caso do tríplex do Guarujá e não é partidário de discutir o que quer que seja com condenados, mesmo sendo chamado de “desequilibrado” e “medíocre” por Lula.