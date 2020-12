A resistência de Eduardo Bolsonaro em usar máscara dentro do plenário

Eduardo Bolsonaro não tem muito apreço pelo uso da máscara nesse momento de pandemia.

Mesmo dentro da Câmara, onde o uso é obrigatório. E nem mesmo no plenário onde a exigência é ainda mais cobrada.

O filho do presidente chegou no início da tarde no plenário, fez discursos e conversou com colegas. Tudo sem máscara.

Rodrigo Maia, que presidia a sessão, sem citar Eduardo, pediu que seus pares usassem essa proteção no rosto. O presidente da Câmara atendia a um pedido de Elias Vaz (PSB-GO), incomodado com o colega no recinto sem a máscara.

Eduardo usou a máscara para subir e falar com colegas na Mesa e por outros instantes depois. Mas a ignorou a maior parte do tempo.