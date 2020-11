A região do país que tem a maior simpatia pela vacina chinesa

Levantamento nacional do Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2.000 entrevistados sobre o desejo de tomar a vacina chinesa, após a devida aprovação das autoridades sanitárias.

Segundo a pesquisa, o Nordeste, com 63,7% de respostas afirmativas, é a região com o maior índice de aceitação do imunizante no país.

Ironicamente, a região com maior rejeição ao imunizante, segundo a pesquisa, é o Sudeste, onde fica o berço das pesquisas, em São Paulo. Nessa região, 40,5% dos entrevistados afirmaram que não irão tomar o imunizante.

A vacina chinesa é mais aceita também entre os jovens: 64% dos entrevistados entre 16 e 34 anos afirmaram que irão tomar a CoronaVac. Já os brasileiros entre 45 e 59 anos foram os que apresentaram maior margem de rejeição ao produto: 41,1%.

Produzida pelo Instituto Batantan em parceria com pesquisadores da China, a CoronaVac está em fase avançada de desenvolvimento e deve ser liberada, segundo previsões do governador João Doria entre o fim desse ano e o começo do ano que vem.