A próxima pesquisa eleitoral XP-Ipespe para 2022 já está no forno

Realizada mensalmente pela parceria XP-Ipespe, a pesquisa presidencial de setembro já deve retratar o discurso de Jair Bolsonaro na ONU e a polêmica passagem da comitiva brasileira por Nova York.

Os pesquisadores do instituto vão a campo a partir desta quarta para colher dados sobre as eleições, a popularidade do governo e outros temas de interesse dos brasileiros no momento, como a dramática situação econômica do país. A pesquisa só deve sair no início da próxima semana.